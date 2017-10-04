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В Пензе выдали 126 предписаний «Т Плюс»

4 октября в 16:43 298 просмотров
, которые даны организациям, по ремонту тепловых сетей.

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Департамент ЖКХ города Пензы контролирует соблюдение сроков работ, которые даны организациям, по ремонту тепловых сетей.

В настоящее время на контроле находятся 37 объектов после осуществления земляных работ по ремонту тепловых сетей, на 16 из них земляные работы не завершены, на 21 объекте требуется выполнить работы по восстановлению нарушенного благоустройства.

АО «Т плюс Теплосеть Пенза» — 30 объектов, из них в работе — 11; ПАО «Т Плюс» филиал «Мордовский» — семь объектов, из них в работе — пять, сообщает пресс-служба мэрии города.

Компании систематически нарушают сроки выполнения земляных работ по ремонту тепловых сетей и вовремя не восстанавливают благоустройство. В отношении юридических лиц организаций составили 37 протоколов об административных правонарушениях.

Так, на улице Пушкина работы по капитальному ремонту теплотрассы должны были завершить 15 сентября, но не сделали этого до сих пор.

«На устранение выявленных недостатков при осуществлении земляных работ вышеуказанным организациям выдано 126 предписаний», — добавили в горадминистрации.


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