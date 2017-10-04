В Пензе выдали 126 предписаний «Т Плюс»

В настоящее время на контроле находятся 37 объектов после осуществления земляных работ по ремонту тепловых сетей, на 16 из них земляные работы не завершены, на 21 объекте требуется выполнить работы по восстановлению нарушенного благоустройства.

АО «Т плюс Теплосеть Пенза» — 30 объектов, из них в работе — 11; ПАО «Т Плюс» филиал «Мордовский» — семь объектов, из них в работе — пять, сообщает пресс-служба мэрии города.

Компании систематически нарушают сроки выполнения земляных работ по ремонту тепловых сетей и вовремя не восстанавливают благоустройство. В отношении юридических лиц организаций составили 37 протоколов об административных правонарушениях.

Так, на улице Пушкина работы по капитальному ремонту теплотрассы должны были завершить 15 сентября, но не сделали этого до сих пор.

«На устранение выявленных недостатков при осуществлении земляных работ вышеуказанным организациям выдано 126 предписаний», — добавили в горадминистрации.