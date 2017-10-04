В Пензе убрали 24 кубометра мусора

Так, на территории 5-го Виногградного проезда собрали 7,5 кубометров мусора.

Также были ликвидированы свалки по улицам Овощной, Депутатской и проспекту Строителей, 3. Вывезли 24 кубометра бытового мусора и растительных остатков. Управляющие компании очистили территории рядом с контейнерными площадками.

Сотрудники администрации Железнодорожного района также провели работы по благоустройству на улицах Ботанической, Тарханова, Дружбы, а также рядом с остановкой «Пристань» в микрорайоне Барковка и в районе ФАД М-5 «Урал».

«Кроме того, были выполнены работы по мелко-ямочному ремонту дороги по улице Дзержинского и уборке прилотковой части дорог по улицам Сурской, Восточной и Старо-Черскасской», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.