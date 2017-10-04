Путин: Реальные доходы россиян начали восстанавливаться

Президент России Владимир Путин сообщил о том, что реальные доходы жителей страны начали восстанавливаться.

«Начали восстанавливаться реальные доходы населения, что меня очень радует», — цитируют его слова «Ведомости».

Также глава государства заявил о том, что в сфере социальной политики необходимы реформы.

«Нужно создать систему, при которой помощь государства будет идти целевым образом для тех категорий граждан, которые в ней нуждаются, а не для всех одинаково», — сказал Владимир Путин.

Он добавил: правительство знает о существующих проблемах и о том, как с ними справиться. По его словам, экономика России восстанавливается — растет ВВП, промышленное производство, а инфляция и безработица показывают минимумы.

«У нас растут инвестиции в основной капитал, и мы фиксируем положительный баланс в торговле», — отметил президент.

Он напомнил и о росте золотовалютных резервов Центробанка (около $400 млрд).