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Жительница Пензенской области пропала в лесу (видео)

4 октября в 20:03 112 просмотров
, когда в самом разгаре сезон сбора грибов.

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В лесах Пензенской области стали чаще пропадать люди. Это явление уже стало характерным для региона в начале октября. Осенний месяц — время, когда в самом разгаре сезон сбора грибов.

В лесу под Мокшаном накануне пропал 55-летний мужчина. Грибник приехал из Пензы и местность была ему незнакома. Его искали всю ночь. На месте работала группа спасателей совместно с полицейскими и волонтерами. Грибник сумел выбраться сам всего пару часов назад — он вышел на шум машин.

«Неизвестно, как ночь он переночевал. Такой благополучный исход — не редкость, когда за ночь человек куда-то выходит, начинает двигаться на свет и выходит к дороге», — сказал начальник поисково-спасательной службы Пензенского пожаро-спасательного центра Александр Стульников.

Сейчас силы спасательных служб направлены на поиск жительницы села Асеевка Городищенского района. 80-летняя пенсионерка ушла за грибами утром 29 сентября. По словам родственников, женщина должна находиться в лесах возле Сурска. Однако до сих пор там не нашли никаких следов, сообщает телеканал «Экспресс».


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