В Наровчатском районе цыганка вместе с порчей «увела» у старушки деньги (видео)

Пензенским полицейским пришлось выехать в соседний регион, чтобы раскрыть преступление. В Мордовии стражи порядка задержали цыганку, которая подозревается в мошенничестве. Жертвой злоумышленницы стала пенсионерка из Наровчатского района, отдавшая незнакомке все свои сбережения.

«Пришла ко мне цыганка, принесла мне махры на продажу, я ее выпроводила, мне ничего не надо. Тут она мне сказала, что у меня порча, нужно лечиться, по бабкам ходить», — рассказала потерпевшая.

Жительница села Азарапино Наровчатского района до сих пор не понимает, как поверила незнакомке. В тот день незваная гостья предложила пенсионерке свою помощь в избавлении от порчи. Для доказательства проклятия женщина использовала традиционные цыганские трюки, которые впечатлили бабушку.

«Она просила яйцо, я ей дала, водила-водила и сразу яйцо у нее протухло. Я достала кошелек, отдала ей все деньги — 6500. Она связала это в узелок, положила под постель, и сказала три дня его не развязывать, спать на нем», — добавила потерпевшая.

После того, как неизвестная женщина покинула дом, пенсионерка обнаружила, что в тряпке ничего нет, и поспешила сообщить о случившемся в полицию. На месте происшествия стражи порядка обнаружили отпечатки пальцев предполагаемой злоумышленницы, а также выяснили приметы подозреваемой и установили, что автомобиль, на котором она передвигалась, скрылся в направлении Мордовии.

«В результате полицейские установили гражданку, схожую по приметам с разыскиваемой. Ей оказалась 31-летняя жительница одного из сел Ковылкинского района, привлекавшаяся к уголовной ответственности. Одновременно с этим был установлен ломбард на территории города Ковылкино, в который данная гражданка сбыла похищенные золотые изделия», — сообщил начальник отделения МВД России по Наровчатскому району Андрей Петрушин.

Жительницу Мордовии допросили, она призналась в содеянном. В отношении женщины избрали меру пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает телеканал «Экспресс».