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Вологжанин победил в популярном российском телешоу

4 октября в 17:45 144 просмотра
, сообщает 35media.ru.

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Житель Вологды Владимир Сидоров одержал победу в одном из самых популярных российских телешоу, сообщает 35media.ru.

Бывший сотрудник СОБРа, подполковник полиции поразил зрителей тем, что сумел собрать своими руками 26 вездеходов.

В 2001 году Владимир Сидоров собрал свой первый внедорожник — трехколесный болотоход. Второй, тоже трехколесный, — спустя два года. Запчасти вологодский механик использует от машин отечественного автопрома, говорится в сообщении.

Транспорт в коллекции двигается за счет коробки «ВАЗ-2101» и на покрышках от «КрАЗа» и «Урала». У самого крупного вездехода — запчасти от «ВАЗ-2108» и «УАЗа». Последние модели работают на двигателях китайского «Лифана».


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