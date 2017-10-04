Вологжанин победил в популярном российском телешоу

Бывший сотрудник СОБРа, подполковник полиции поразил зрителей тем, что сумел собрать своими руками 26 вездеходов.

В 2001 году Владимир Сидоров собрал свой первый внедорожник — трехколесный болотоход. Второй, тоже трехколесный, — спустя два года. Запчасти вологодский механик использует от машин отечественного автопрома, говорится в сообщении.

Транспорт в коллекции двигается за счет коробки «ВАЗ-2101» и на покрышках от «КрАЗа» и «Урала». У самого крупного вездехода — запчасти от «ВАЗ-2108» и «УАЗа». Последние модели работают на двигателях китайского «Лифана».