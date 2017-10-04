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В Пензе министры провели уроки для учащихся школы № 27

4 октября в 17:51 278 просмотров

4 октября пензенские министры провели уроки для школьников города.

Министр спорта Григорий Кабельский провел урок по выполнению комплекса ГТО, глава минздрава региона Владимир Стрючков рассказал ученикам третьего класса о формировании здорового образа жизни и провел зарядку.

Министр промышленности Михаил Торгашин рассказал ученикам 10 класса о профориентации, а глава минфина Любовь Финогеева затронула вопросы формирования бюджета Пензенской области.

Министр культуры Татьяна Курдова рассказала о проекте «Культурная провинция», а министр труда Евгений Трошин — о профессиональном самоопределении молодежи. Глава минлесхоза провел урок для восьмиклассников о природе региона и представил презентацию о Годе экологии.

В завершении занятия Александр Воронков подарил школьникам книгу «Атлас Победы» и фотоальбом об исторических видах старой Пензы, сообщает пресс-служба регионального минобразования.


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