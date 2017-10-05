Губернатор поздравил пензенцев с Днем учителя

«День учителя — прекрасный повод выразить глубокую признательность нашим педагогам, вспомнить тех, кто провел для нас первые уроки, стал примером доброты, справедливости, душевной чуткости.



От благородного труда учителя без преувеличения зависит будущее Пензенской области и России. Именно педагог дает новым поколениям необходимые знания и навыки, вкладывает в сердца и души базовые нравственные ценности.



Современная система образования региона с успехом справляется с поставленными задачами и готова к решению новых.



Педагоги Пензенской области реализуют инновационные образовательные программы и проекты, результатом которых являются победы воспитанников на международных и всероссийских олимпиадах и конкурсах. Уверен, что так будет и впредь», — говорится в поздравлении.



Особые слова благодарности Иван Белозерцев выразил ветеранам отрасли, которые, по словам губернатора, внесли огромный вклад в воспитание и образование многих поколений жителей Пензенской области и сегодня передают свой бесценный опыт молодым педагогам, сообщает пресс-центр облправительства.



«Низкий поклон вам за терпение, любовь к детям, преданность профессии. Крепкого здоровья, благополучия и новых творческих свершений», — пожелал глава региона.