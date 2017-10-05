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В России усилят санкции за ложные сообщения о теракте

5 октября в 09:21 50 просмотров
, в частности — с использованием IP-телефонии, сообщают «Известия», ссылаясь на комитет по безопасности парламента.

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Депутаты Госдумы планируют ужесточить санкции за ложные сообщения о терактах, в частности — с использованием IP-телефонии, сообщают «Известия», ссылаясь на комитет по безопасности парламента.

Для этого создадут рабочую группу, в которую привлекут специалистов МВД, ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии.

Введение такой меры стало очевидным после серии анонимных звонков о минировании общественных зданий в Москве и других российских городах, говорится в сообщении.

Раскрыть такое преступления очень сложно, поскольку технологии позволяют проходить сигналу через несколько серверов в разных странах. К тому же, они могут отказаться сотрудничать из-за политических соображений, отметили эксперты.

«По всей видимости, нужно ставить вопрос о введении более серьезной уголовной ответственности, чем есть на сегодняшний день», — подчеркнул замглавы комитета по безопасности Анатолий Выборный.

Сейчас за подобные преступления грозит или штраф — до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.


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