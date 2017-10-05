«Россельхозбанк» поможет «Дамате» увеличить мощность производства мяса индейки

«Россельхозбанк» одобрил группе компаний «Дамате» кредитную линию в размере 14 млрд рублей, которую направят на расширение крупнейшего в стране проекта по производству мяса индейки. Финансирование будет осуществляться в рамках программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых.

Привлечение дополнительных средств позволит увеличить мощность производства до 155 тысяч тонн в убойном весе в год. Проект рассчитан на два года. В его рамках построят дополнительные площадки подращивания и откорма индейки, установят новые линии на птицеперерабатывающем заводе, увеличат мощность элеваторного комплекса и комбикормового завода. Кроме того, «Дамате» планирует приобрести технологический транспорт и дополнительные земельные участки. В результате расширения производства планируется создать более 2 тыс. новых рабочих мест.

Начиная с 2010 года, объем финансирования банком деятельности ГК «Дамате» превышает 40 млрд рублей. Сюда входит и реализация инвестпроектов в Пензенской и Тюменской областях.

«Россельхозбанк» оказывает значительную финансовую поддержку в создании и развитии современных птицеводческих предприятий в различных регионах страны. С момента запуска в 2006 году приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и в рамках госпрограмм развития сельского хозяйства «Россельхозбанк» направил на финансирование подобных проектов свыше 138 млрд рублей.