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«Россельхозбанк» поможет «Дамате» увеличить мощность производства мяса индейки

5 октября в 10:41 204 просмотра
«Россельхозбанка» группа компаний «Дамате» в полтора раза увеличит мощность проекта по производству мяса индейки.

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При поддержке «Россельхозбанка» группа компаний «Дамате» в полтора раза увеличит мощность проекта по производству мяса индейки.

«Россельхозбанк» одобрил группе компаний «Дамате» кредитную линию в размере 14 млрд рублей, которую направят на расширение крупнейшего в стране проекта по производству мяса индейки. Финансирование будет осуществляться в рамках программы льготного кредитования АПК по ставке не выше 5% годовых.

Привлечение дополнительных средств позволит увеличить мощность производства до 155 тысяч тонн в убойном весе в год. Проект рассчитан на два года. В его рамках построят дополнительные площадки подращивания и откорма индейки, установят новые линии на птицеперерабатывающем заводе, увеличат мощность элеваторного комплекса и комбикормового завода. Кроме того, «Дамате» планирует приобрести технологический транспорт и дополнительные земельные участки. В результате расширения производства планируется создать более 2 тыс. новых рабочих мест.

Начиная с 2010 года, объем финансирования банком деятельности ГК «Дамате» превышает 40 млрд рублей. Сюда входит и реализация инвестпроектов в Пензенской и Тюменской областях.

«Россельхозбанк» оказывает значительную финансовую поддержку в создании и развитии современных птицеводческих предприятий в различных регионах страны. С момента запуска в 2006 году приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и в рамках госпрограмм развития сельского хозяйства «Россельхозбанк» направил на финансирование подобных проектов свыше 138 млрд рублей.

Фотография: Фото предоставлено главным специалистом общественных связей Пензенский региональный филиал АО "Россельхозбанк" Анной Артемьевой

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