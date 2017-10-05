Иван Белозерцев: Медикам необходимо повышать уровень квалификации

«Сурская осень» — это возможность обменяться опытом работы, новыми подходами в лечении пациентов, что очень важно для развития медицины. Считаю, что такие конференции необходимы, потому что работники здравоохранения должны постоянно повышать уровень квалификации, ведь меняются подходы к лечению, препараты, методики. Нужно следовать за новыми технологиями, чтобы достойно лечить пациентов", — сказал глава региона.

По его словам, в Пензенской области проводится большая работа по совершенствованию системы здравоохранения, однако есть ряд проблемных вопросов, которые предстоит решить.

«Я как губернатор вижу, что районные больницы нуждаются в укреплении материально-технической базы. Поэтому предложено в 2018 году заняться их ремонтом. Готовим для этого проектно-сметную документацию.

Меня также волнует вопрос доступности и качества медицинской помощи. Когда у нас нехватка врачей, нет доступности медицины. 222 врача в этом году пришли в нашу систему здравоохранения, но молодыми специалистами нужно заниматься», — отметил Иван Белозерцев.

Он рассказал о строительстве хирургического комплекса в Кузнецке, планах по возведению нового здания на территории онкологической больницы, детской поликлинике в Нижнем Ломове, ремонте офтальмологической больницы. Поставлена задача строить по четыре новых ФАПа в селах каждый год.

«Но никакой ремонт не поможет, если мы не будем повышать уровень квалификации. Требую активнее заняться этой работой. На эти цели из бюджета, помимо стандарта, который определен государством, заложены дополнительные средства.

Желаю, чтобы вы сами не болели, чтобы, когда мы к вам придем, вы нас быстро вылечили», — добавил, обращаясь к участникам конференции, глава региона.

Иван Белозерцев вручил благодарности губернатора лучшим сотрудникам пензенской системы здравоохранения.

Напомним, «Сурская осень» традиционно проводится в Пензенской области с 2012 года. В этом году впервые она аккредитована в системе непрерывного медицинского образования и врачи разных специальностей получат соответствующие сертификаты. В программе конференции — обсуждение актуальных вопросов терапии, ревматологии, кардиологии, неонатологии и педиатрии, а также неврологии и реабилитации, диагностики и лечения заболеваний внутренних органов.

Будут заслушаны доклады об актуальных проблемах здравоохранения и реализации отдельных направлений по решению этих проблем, рассмотрены преимущества актуальных методик лечения и их применение на практике. Представят новые возможности клинической лабораторной диагностики. Специалисты будут обмениваться опытом в течение двух дней.