В Пензе двое парней угоняли машины, чтобы покататься

В Пензе полицейские задержали 22-летнего и 25-летнего молодых людей по подозрению в четырех угонах.

Преступления были совершены в ночь с 24 по 25 сентября. Угонщики выбирали отечественные машины без сигнализации. Подозреваемые дали признательные показания.

«По их словам, в момент угонов они были пьяными и угоняли авто, чтобы покататься. В трех случаях подозреваемые совершили ДТП — наезжали на препятствия, а на четвертой машине ездили, пока не закончился бензин», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения — заключение под стражу. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Все транспортные средства вернули законным владельцам.