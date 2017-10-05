В Пензе на антинаркотические инициативы могут выделить 100 тыс руб

В Пензенской области в 2017—2018 учебном году пройдет Областной марафон инициатив среди студенческих волонтерских объединений антинаркотической направленности (16+).

Эту инициативу поддержал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. К участию приглашают студенческие объединения, группы, антинаркотические волонтерские отряды, кибердружины, действующие на базе колледжей и вузов региона.

Марафон призван стимулировать студенческие социальные инициативы в сфере профилактики наркомании в молодежной среде.

Проекты представляются по следующим направлениям: «Развитие студенческого волонтерского антинаркотического движения», «Организация профилактических мероприятий антинаркотической направленности с различными категориями населения», «Выявление и пресечение пронаркотической рекламы в Сети (работа кибердружин)» и «Выявление пронаркотических надписей на фасадах зданий и сооружений».

Марафон пройдет в два этапа. Первый продлится с сентября по ноябрь. В его рамках состоится конкурсный отбор наиболее эффективных студенческих антинаркотических проектов. Второй этап пройдет с декабря 2017-го по май 2018 года. В ходе него в Пензенской области будут реализовываться лучшие проекты-победители конкурсного отбора за счет средств регионального бюджета.

Прием заявок — до 15 ноября.

«Финансирование каждого проекта-победителя пройдет согласно представленной конкурсантами смете в виде оплаты услуг и приобретения расходных материалов, необходимых на реализацию проекта. Ориентировочная сумма поддержки — до 100 тысяч рублей на проект», — сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области