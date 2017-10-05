Редактор авторских и тематических программ ТРК «Экспресс» Павел Прохоренков побеседовал с народным артистом России Дмитрием Маликовым, который привез в Пензу музыкальное шоу «Перевернуть игру» (6+).

— Спасибо вам как от отца четырехклассника за ваши нескучные просветительские проекты, просветительское шоу-спектакль «Перевернуть игру». Может быть, вы не как музыкант, а как продюсер организовываете какие-нибудь нескучные уроки по неорганической химии, астрономии, физике?

— Конечно, была мысль сделать серию спектаклей, не только о композиторах, но и о поэтах, художниках, великих ученых. Но это требует времени, не знаю, насколько у нас его хватит.

— Чувство юмора — это врожденное или приобретенное качество?

— Это врожденное качество, но оно меняется с годами, может усиливаться или, наоборот, убывать. У меня оно усилилось благодаря моей самоиронии и немножко — приобретенному цинизму.

— Как рождаются в вашей голове мемы, а не музыка?

— Они так же, как и все вдохновенное, рождаются моментально и не задумываясь. Главное — схватить момент максимальной честности и откровенности, тогда все получается. Когда начинаешь что-то выдумывать, вычислять, сочинять, все уходит.

— Слово «хайп» я узнал от сына. А сегодня, прогуливаясь по Пензе, увидел на остановке общественного транспорта объявление и узнал слово «поппинг». Знаете, что это такое?

— Нет.

— Оказывается, это танцевальный стиль.

— Буду теперь знать новое слово. Вообще, новые слова постоянно появляются.

— Вы следите за трендами?

— Сейчас уже да, чтобы быть в тренде. Если ты занимаешься актуальной культурой, значит, должен понимать что происходит. Иначе превращаешься в кокон, и, как у лошади, появляются шоры, а надо смотреть широко.

— Что вам подсказывает чутье? Когда появится новый стиль музыки, который «хайпанет» больше, чем реп?

— Это сложно. Музыка — в большом кризисе. Отношение к ней меняется, люди воспринимают ее вместе с чем-то. Например, фортепианная, инструментальная музыка, которой я занимаюсь, вообще отдельно не живет, только вместе с видеоизображением.

— Знаете ли вы, что у вашего спектакля «Перевернут игру» глубокие пензенские корни?

— Это очень приятно. Да, я знаю, что наш режиссер Ольга Субботина здесь ставила спектакли. Елена Арчиловна — наш мастер по сценическому движению — сама из Пензы. Юрий Хованский тоже…

— Давайте остановимся здесь подробнее. Когда вы обращались к пензенцам с призывом прийти на концерт, упомянули Хованского. У меня есть чувство обиды и недосказанной гордости за пензенских музыкантов. А кого из них вы еще знаете?

— Я знаю, что отсюда родом Сергей Пенкин. По-моему, Егор Крид, Тимур Родригез, Павел Воля. Пенза очень много дает культурных деятелей. У вас замечательный театр, мало какой город может таким похвастаться. Вообще организатор рассказал, что здесь четыре площадки работают. Бывает, что приезжаешь в какой-нибудь крупный город, а там - один захудалый ДК. А в Пензе культурная жизнь бурлит.

— Пенза напрашивается на ваш сольный концерт, но уже не популярной музыки, а музыки более серьезной.

— Вполне возможно, и это реально. Недавно я приехал из Тольятти, Самары, там говорили, что концерт с симфоническим оркестром пользуется большим спросом. Не знаю, есть ли в Пензе симфонический оркестр, если есть, то у меня готовы ноты, и можно быстро полностью соорудить концерт.

— В Пензе есть целая губернаторская симфоническая капелла. Получилось так, что спектакль показывается в День учителя. Это юбилейный, 50-й спектакль. Помните ли вы своих учителей?

— У меня было три самых главных учителя. В школе — это Марья Владимировна Прозорова, она жива и здорова, слава Богу. В училище — Вера Михайловна Хорошина, она тоже жива, ей сейчас очень много лет, больше 90. А в консерватории — профессор Валерий Кастельский, он, к сожалению, ушел из жизни. Это замечательные учителя, я думаю, что они гордились бы таким форматом, который мы сегодня показываем.

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