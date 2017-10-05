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Земфира и Рената Литвинова сочетались браком — СМИ

5 октября в 12:34 282 просмотра
, режиссер и сценарист Рената Литвинова и рок-певица Земфира связали себя узами однополого брака.

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Российская актриса, режиссер и сценарист Рената Литвинова и рок-певица Земфира связали себя узами однополого брака.

Как сообщает «РЕН ТВ», пара сочеталась браком в Швеции, где с 2009 года регистрируют однополые союзы.

По данным СМИ, после церемонии Рената Литвинова и Земфира отправились в свадебное путешествие: сначала они посетили Стокгольм, а затем — Таллин.

Фотография: Скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=VgjsCYNAWKA

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