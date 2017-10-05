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В Пензе в школе № 66, детсаде № 124 и дворце творчества мерзнут дети

5 октября в 12:54 214 просмотров
, где до сих пор нет тепла.

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5 октября мэр Пензы Виктор Кувайцев проверил образовательные учреждения Пензы, где до сих пор нет тепла.

В связи с порывом на сетях на ул. Чаадаева при пуске теплоносителя накануне, 4 октября, не отапливался второй филиал детсада № 124, пояснили в пресс-службе мэрии города. По словам руководителя учреждения, из 120 воспитанников детсад сейчас посещает лишь треть — 40 человек, занятия организуют дежурные группы. С помощью нагревателей удается поддерживать температуру 18−21 градусов тепла.

Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев призвал ликвидировать последствия коммунальной аварии и обеспечить дошкольное учреждение теплом.

«Если к завтрашнему дню не будет тепла, примем решение перевести ребятишек в филиал детского сада, расположенного на улице Медицинской», — сказал он.

Тепла также до сих пор нет в школе № 66, Виктор Кувайцев побеседовал с учителями и учащимися. Продолжительность занятий пришлось сократить с 40 до 30 минут, причина отсутствия отопления — все та же утечка на тепломагистрали по ул. Чаадаева.

Удаленность от теплосетей и высокая точка расположения Дворца детского юношеского творчества не позволяют оперативно подключить его к теплоносителю, добавили в мэрии.

«Учитывая, что мы идем по пути установки модульных котельных в социально значимых объектах, нужно рассмотреть возможные варианты перевода этого здания на другой источник тепла», — предложил глава администрации.

Он обсудил с руководителями учреждения вопрос о замене существующих окон на пластиковые, а также об усилении конструкции пандуса.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_proveril_temperaturnyy_rezhim_v_uchrezhdeniyakh_obrazovaniya/

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