Пензенский нарколог Юрий Уткин представляет регион в Москве

5 и 6 октября в Москве проходит ежегодное совещание главных наркологов (18+) от здравоохранительных органов субъектов России. Пензенскую область представляет главный нарколог региона, главврач наркологической больницы Юрий Уткин.

«Основная тематика совещания — «Организация профилактики злоупотребления психоактивными веществами, реабилитации пациентов с наркологическими расстройствами и межведомственного взаимодействия в сфере снижения спроса на наркотики — новые вызовы», — пояснили в региональном минздраве.

Замминистра здравоохранения РФ Игорь Каграманян, открывая совещание, подчеркнул: наркомания — одна из важных проблем нашего общества, которая требует решительных и активных действий для профилактики злоупотребления психоактивными веществами.

«Приоритетом в решении проблем наркомании является, безусловно, первичная профилактика. Важным звеном в данном подходе являются врачи-наркологи, на которых возложена функция раннего выявления и диагностика наркозависимости», — сказал он.

Представители силовых структур отметили, что прослеживается взаимосвязь между ростом случаев наркомании среди подростков и противоправных деяний, совершаемых несовершеннолетними в состоянии наркотического опьянения или в результате злоупотребления наркотиками.

Юрий Уткин в ходе совещания сообщил, что Пензенская область находится в числе 43 регионов России, где «дорожная карта» по профилактике злоупотребления психоактивных веществ является комплексной и имеет концептуально осмысленный подход к решению проблемы наркозависимости.