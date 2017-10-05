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В Никольске на закрытии симпозиума по стеклу покажут новую скульптуру

5 октября в 13:58 262 просмотра
«Хрустальное сердце России» (0+).

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6 октября в городе Никольске Пензенской области закроется седьмой международный симпозиум по художественному стеклу и скульптуре «Хрустальное сердце России» (0+).

«Главной задачей симпозиума, который уже стал традиционным, является визуализация Пензенского региона с его судьбой и спецификой на глобальной художественной карте. Мероприятие в этом году — это подведение итогов и повод всерьез поговорить о стратегических установках на будущее, о новых форматах и смыслах этого события», — пояснили в пресс-центре облправительства.

Это единственное в России мероприятие, собирающее профессиональных художников по стеклу и хрусталю со всей страны. Его также посетили участники из Люксембурга, Японии и Белоруссии.

Художники воплощают свои замыслы на мастерских предприятий Никольского стекольного кластера. Лейтмотивом многих работ стала тема экологии.

На церемонии закрытия пройдет торжественная презентация скульптуры Антона и Таисии Фокиных, посвященной Году экологии в России. Также откроется выставка изделий участников симпозиума, будут продемонстрированы лучше работы за семь лет.

Коллекция Никольского музея стекла и хрусталя пополнится новыми экспонатами, будет продолжена традиция размещения архитектурных форм из стекла в Никольске.

Фотография: Скриншот с https://www.youtube.com/watch?v=TP_M_ANROqY

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