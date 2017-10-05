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В Москве планируют открыть магазины с пензенской продукцией

5 октября в 14:20 284 просмотра

Глава пензенского минсельхоза Андрей Бурлаков обсудил с директором Центра систем менеджмента качества и безопасности пищевых продуктов Сергеем Белоусовым возможности продажи в Москве местной фермерской продукции.

Встреча прошла на всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017». Руководитель центра выразил заинтересованность в продукции пензенских фермеров. Андрей Бурлаков презентовал ему региональный проект «Деревенька».

«В 2014 году мы открыли на территории города Пензы в одном из крупных торговых центров фермерский магазин «Деревенька». В продаже — исключительно местная фермерская продукция, магазин работает напрямую с сельхозтоваропроизводителями всех районов Пензенской области. Ассортимент — довольно широкий, в торговой точке можно найти все самое необходимое и даже приобрести деликатесную продукцию», — отметил министр.

Проект региона «Деревенька» сейчас активно развивается, в областном центре открываются магазины. Директор центра предложил проработать вопрос и открыть сеть магазинов фермерских продуктов в Москве, подчеркнув, что закупать их будут у пензенских аграриев, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.


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