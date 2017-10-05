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Глава Минсельхоза РФ посетил пензенский стенд на агровыставке

5 октября в 14:34 246 просмотров
«Золотая осень-2017».

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Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев посетил стенд Пензенской области на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017».

Федеральный министр положительно оценил аграрный потенциал региона. Александр Ткачев уделил внимание представленной на стенде пензенской продукции и ознакомился с работой региона по развитию инвестпривлекательности.

На стенде области широко представлены ведущие проекты в сфере сельского хозяйства. Глава минсельхоза Пензенской области Андрей Бурлаков презентовал федеральным гостям возможности и потенциал агропромышленного комплекса региона.

«Работа пензенской власти в части развития аграрного сектора была положительно отмечена федеральным Министерством сельского хозяйства», — сообщает пресс-центр облправительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/2017/10/5/10014606

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