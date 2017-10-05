Глава Минсельхоза РФ посетил пензенский стенд на агровыставке

Федеральный министр положительно оценил аграрный потенциал региона. Александр Ткачев уделил внимание представленной на стенде пензенской продукции и ознакомился с работой региона по развитию инвестпривлекательности.

На стенде области широко представлены ведущие проекты в сфере сельского хозяйства. Глава минсельхоза Пензенской области Андрей Бурлаков презентовал федеральным гостям возможности и потенциал агропромышленного комплекса региона.

«Работа пензенской власти в части развития аграрного сектора была положительно отмечена федеральным Министерством сельского хозяйства», — сообщает пресс-центр облправительства.