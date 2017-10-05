Пензенские поисковики отправились на окружной слет в Уфу

5 октября пензенская делегация отправилась в Уфу на окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт!».

Как сообщает пресс-служба регионального минобра, в составе делегации — 25 поисковиков, среди них — школьники, студенты колледжей и вузов.

Для участников слета организована насыщенная программа: церемония возложения цветов к Вечному огню, работа выставки-экспозиции поисковых отрядов ПФО, конкурсная программа.

Поисковикам в рамках конкурсов придется соревноваться в восьми дисциплинах: ориентирование и топография, военная археология, архивно-поисковая деятельность, оказание первой медицинской помощи, военно-историческая викторина, вооружение и техника безопасности. Кроме того, команды представят жюри результаты экспедиций прошедшего полевого поискового сезона в виде экспозиции находок с полей сражений Великой Отечественной войны, а также презентацию отряда.