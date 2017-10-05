В Пензу доставили кубок Чемпионата мира по футболу

5 октября в Пензу привезли кубок Чемпионата мира по футболу FIFA. В правительстве области состоялась торжественная презентация трофея, в которой принял участие губернатор Иван Белозерцев.

«На Пензенской земле — большое событие. Футбол — это одна из самых ярких и востребованных игр в мире, его любят везде, и Россия не является исключением. Мы гордимся тем, что в 2018 году Чемпионат мира пройдет в нашей стране.

Регион к проведению Чемпионата мира имеет непосредственное отношение, потому что Пенза включена в программу тренировочной базы, у нас будут проходить тренировки участников чемпионата, которые сыграют в Мордовии. Это очень большая ответственность, и мы готовимся к этому мероприятию: реконструируем стадион, выделили на это средства, приводим в порядок и город.

Надеемся, что люди, которые приедут болеть за команды в Мордовию, посетят и наш красивый город. Настоящие болельщики едут за своими командами, и когда будут проходить тренировки, они, конечно, приедут в Пензу», — сказал Иван Белозерцев.

Глава региона выразил слова благодарности организаторам за то, что кубок сегодня находится в Пензе. Изначально города не было в списке, так как трофей везут туда, где состоятся игры чемпионата.

«Я надеюсь, что Чемпионат мира и подготовка к нему дадут новый импульс развитию футбола в России, в том числе — и в Пензенской области. Мы в этом действительно нуждаемся», — отметил губернатор.

Кроме того, присутствующих приветствовала официальный представитель FIFA Фелисити Джордж.

«В 2017 году мы разработали самый длинный маршрут, посетим 25 российских городов и более 50 стран. Тур предоставляет людям уникальную возможность увидеть единственный в своем роде кубок. Тур вдохновляет на занятие футболом, а также сможет вдохновить будущих спортсменов», — подчеркнула она.

Также Ивану Белозерцеву вручили мини-копию кубка Чемпионата мира, которая отправится в музей.



Кубок доставили в город на Суре в рамках тура, который стартовал в России в сентябре. Как ранее сообщил министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский, за 123 дня кубок сменит 11 часовых поясов, проедет по территории, где живет более 40 млн человек, и у каждого третьего россиянина будет возможность увидеть легендарный трофей