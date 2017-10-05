На пешеходной зоне ул. Московской высадили 12 деревьев

Такие мероприятие ежегодно проводится в октябре в рамках осеннего озеленения города. На газонах и в приствольных кругах предстоит заменить 282 дерева, из них 12 — на ул. Московской и 26 — на ул. Кирова.

«Пенза всегда считалась одним из самых зеленых городов в России и на сегодня остается таковой. Продолжая добрую традицию, мы активно благоустраиваем подзабытые места отдыха горожан, оформляя их как тематические зеленые зоны. Вы все их знаете. Восстанавливая скверы, стараемся обеспечить их полноценными деревьями в возрасте 6−7 лет.

Сегодня мы провели ревизию, по итогам которой было выявлено более 200 свободных приствольных кругов на центральных улицах города. Подобрали соответствующий посадочный материал для каждой улицы. На улице Московской сажаем липы, где-то это будут каштаны», — сообщил Виктор Кувайцев.

Отвечая на вопросы журналистов, он отметил, что судьбу старых деревьев, растущих во дворах, решают жители многоквартирных домов.



«Мы поддерживаем инициативы граждан по благоустройству прилегающих территорий, в том числе — и грантами, и сделаем все, чтобы дух благотворных перемен в людях присутствовал всегда», — подчеркнул мэр.

Высадка деревьев пройдет на улицах Куйбышева, Свердлова, Лермонтова, Ленинградская, Мира, Окружная, Калинина, Тамбовская, Максима Горького, Володарского, Карпинского, проспектах Победы и Строителей, сообщили в пресс-службе мэрии.