Мошенники похитили у пензячки почти 100 тыс руб

На ее сотовый пришло сообщение: «Заявка на списание 16 000 рублей принята, телефон для справок…». Она перезвонила на указанный номер. Ей ответил неизвестный.

«Следуя инструкциям мужчины, женщина прошла к банкомату и выполнила ряд действий, после чего обнаружила списание со счета банковской карты 98 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Полицейским заявительница рассказала, что знала о подобных способах мошенничества.

По данному факту проводят проверку. Сотрудники устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.

