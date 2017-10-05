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Мошенники похитили у пензячки почти 100 тыс руб

5 октября в 15:21 202 просмотра

52-летняя жительница Пензы стала жертвой телефонных мошенников.

На ее сотовый пришло сообщение: «Заявка на списание 16 000 рублей принята, телефон для справок…». Она перезвонила на указанный номер. Ей ответил неизвестный.

«Следуя инструкциям мужчины, женщина прошла к банкомату и выполнила ряд действий, после чего обнаружила списание со счета банковской карты 98 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Полицейским заявительница рассказала, что знала о подобных способах мошенничества.
По данному факту проводят проверку. Сотрудники устанавливают лиц, причастных к совершению преступления.


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