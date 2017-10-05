В перинатальном центре Пензы завершают монтаж оборудования

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 5 октября осмотрел площадку перинатального центра, где завершаются работы по благоустройству. Сейчас специалисты готовят объект к началу эксплуатации.

«Также глава региона посетил само здание и оценил динамику подготовки центра к открытию», — сообщает пресс-центр правительства региона.

Он осмотрел палаты для рожениц и новорожденных, операционные и другие помещения, сделал ряд замечаний производителям работ и поручил устранить недочеты.

«Перинатальный центр готовится к открытию, чистые операционные опечатываются, завершается монтаж оборудования. Сегодня можно видеть, как оно работает, например, система телекоммуникационной связи, позволяющая проводить онлайн-консультации специалистов центра для врачей в других больницах — в городах и районах, или им самим связываться с федеральными клиниками.

Центр в Пензе — высокотехнологичное медицинское учреждение, специально для которого были обучены врачи и средний медицинский персонал, закуплено современное оборудование. Здесь будут собраны новейшие технологии», — добавил губернатор.

Иван Белозерцев подчеркнул, что главная задача всех ответственных лиц — качественно и в срок завершить работы и ввести перинатальный центр в эксплуатацию.