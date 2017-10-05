Бумага все стерпит. Как в России изменились цены на сдачу вторсырья?

Возвращается советская мода на сдачу вторсырья: макулатуры, стеклотары, металлолома. При Брежневе пионерам твердили, что 100 кг макулатуры сохраняют от вырубки одно дерево, а при сегодняшних технологиях достаточно и 54 килограммов. И хотя с лесами в России все хуже, мы перерабатываем всего 12% макулатуры, а Европа — до 73%. Та же история — со стеклотарой: в Нидерландах собирают рекордные 78%, а у нас едва доходит до 10%. Существуют системные причины, по которым власти не поддерживают переработчиков.

Капиталистическое соревнование

При Союзе бутылки принимали по 15−20 копеек. Минералка или молоко, наливавшиеся внутрь тары, стоили дешевле. Поэтому бутылками дорожили, ходили легенды, что на юге в сезон можно насобирать на «Жигули». Найти даже десяток бутылок в пьющей стране — не проблема, а на два рубля можно кое-как прокормиться. В 1990-е годы у каждой компании, сидящей с пивом на скамейке, вился рой конкурирующих бабушек и асоциальных типов. Но, несмотря на конкуренцию, рост потребления пива шёл галопом, а сдать бутылки можно было в любом ларьке.

Сегодня бизнес в прежнем виде выродился. На улицах за распитие гоняют, следовательно, и тары стало меньше. Сдать бутылки — целая проблема: добычу надо везти в пункт приёма, которых немного. А сколько стеклотары может дотащить до трамвая пожилой человек? Штук 20? А примут их по рублю, максимум по два. И чтобы собрать эти 20 бутылок, утомишься ходить и в урны заглядывать. Затея вроде бы потеряла смысл, но инициативные россияне придают ей новый облик.

«Зарабатываю на вторсырье 30−40 тысяч в месяц, летом еще больше, — рассказывает петербуржец Руслан. — Часа в два-три ночи сажусь за руль, объезжаю «популярные» скамейки во дворах. Народ обычно уже разошелся, урны полны бутылок и алюминиевых банок. С банками удобнее всего — их принимают в смятом виде, места в багажнике занимают мало. На весь рейд уходит часа два, днем сдаю добычу на завод неподалеку — у них цены повыше, чем в обычных пунктах. Раньше сочетал этот бизнес с работой в такси, но сейчас таксовать бросил — денег и так хватает. Зимой, конечно, будет сложнее, люди на скамейках с пивом не сидят. Но у метро и на автобусных остановках всегда есть чем поживиться».

Сдача макулатуры в советские времена была темой для школьников и интеллигентов: за 20 кг макулатуры давали талон на приобретение дефицитной книги: от приключенческих Дюма и Майн Рида до продвинутых Булгакова и Зощенко. За деньги макулатуру никто не сдавал, а школьные дворы были завалены связками газет и журналов в рамках акции «Миллион — Родине». Сегодня на использованной бумаге люди кормятся даже сытнее, чем на стеклотаре. Правда, если вы насобираете в квартире 20−30 кг макулатуры и позвоните в одну из контор по сбору (мол, приезжайте, забирайте), вас засмеют. Вы услышите, что на приемке взвешивают грузовик до и после разгрузки, таким образом вычисляя вес груза. И к вам готовы приехать, только если вы соберете по своим шкафам тонну. Но не надо отчаиваться.

«Цена на макулатуру скакнула три-четыре года назад, хорошая бумага стоит, как металлолом. Но в отличие от тех же бутылок никто не считает ее ценностью, добывать легко. В каждом подъезде стоят коробки для рекламы, которую жильцы достают из почтовых ящиков и сразу выбрасывают. Под выборы там скапливаются кипы газет и агитационных материалов, исполненных на мелованной бумаге, — это настоящее Эльдорадо. В гипермаркетах и сетевых магазинах упаковочную бумагу бесплатно не отдадут: слишком большие объемы, ее сами прессуют и сдают напрямую переработчикам. А вот в офисных центрах зачастую рады, если кто-то предлагает бесплатно очистить помещения от мусора».

Бумажные отходы класса «А» (высокое качество бумаги) в Москве принимают по 10−18 рублей за кг, класс «Б» (картон, книги, журналы) — по 5−10 рублей, класс «В» (газеты) — за 3−5 рублей. Уже есть компании, выезжающие по адресу ради 100 килограммов. Но чем меньше город, тем ниже цены — доходит до одного рубля за кило. В глубинке сдать кому-то макулатуру — проблема. А для столичных контор запустить в регионы фуру для сбора использованной бумаги накладно, поскольку бизнес это малорентабельный. Чтобы он стал таким, от души постаралось государство.



Сдачи не надо

Даже в Москве и Питере редко встретишь обычные для европейских городов фандоматы для стеклянной, алюминиевой и пластиковой тары. Чтобы бросить баночку — и получить 10−20 центов. Если бы на каждом километре городского пространства появился такой сборник, то к проблеме избавления улиц от мусора подключились бы школьники и пенсионеры. А сбор макулатуры даже в Восточной Европе субсидируется государством: лучше чуть переплатить гражданину, который собрал вокруг своего жилища бумажный мусор, чем нагружать дворников и импортировать целлюлозу.

В России субсидий от властей не дождёшься, даже в регионах, утопающих в мусорных свалках. Причин несколько. В приграничной Псковской области, например, крупнейший налогоплательщик — компания по сбору и переработке металлолома. В чиновничьем сознании этот бизнес родом из 1990-х и ориентирован на «продажу Родины» за кордон. Логики в этом немного, но есть удобная установка — всевозможных «сборщиков» обложить налогами по максимуму.

Хотя в 2015 г. премьер Дмитрий Медведев запретил экспортировать макулатуру. Чтобы понять масштаб этого решения, важно перечислить основные стратегические продукты: нефть, газ, уран, пшеница, титан, бериллий. Даже в разгар торговой войны с Западом Россия не запрещала всё это продавать за границу — даже вопрос так не стоял. Неужели макулатура играет в нашей экономике более важную роль?

Ларчик открывался просто: 6% российского экспорта макулатуры приходилось на Финляндию, 5% - на Китай, а 70% - на Украину. Вследствие «продуманной» фискальной политики получалось, что в Незалежной перерабатывать намного дешевле, да ещё и НДС возвращался. В той же Финляндии власти задумались бы, как поддержать отрасль, как подтолкнуть бизнес перерабатывать дома, а не тащить товар за тридевять земель. Тем более полдела сделала девальвация рубля, при которой подорожавший экспорт макулатуры мог подстегнуть внутренний спрос. Но у властей в России желание нагадить противнику всегда скакало впереди обустройства собственной страны.

Запрет продлился всего несколько месяцев, но закупочные цены на макулатуру рухнули почти на четверть. Независимые заготовители макулатуры пожаловались в ФАС, Минпромторг и Минэкономики, что переработчики, покупавшие тонну в среднем за 13, 7 тыс. руб., теперь дают только 10, 5 тысячи. И это при нехилой инфляции. Но за что винить рынок, который лишили важнейшего фактора спроса — продажи за границу. Как только запрет отменили, макулатура выросла в цене вдвое.

Вроде бы, высокая цена — это хорошо, поскольку возможность подзаработать появляется у самых малообеспеченных россиян. Объёмы собираемой в стране макулатуры выросли с 2, 25 млн т в 2014 г. до почти 4 млн т сегодня. И это далеко не предел: оценки всего объёма производимой в России макулатуры расходятся от 15 млн т до фантастических 100 миллионов. Вроде бы и бизнес потянулся вкладываться в мощности по переработке.

Но в начале июля 2017 года Минэкономики приготовило новый подарок: предлагают ввести заградительные пошлины на вывоз макулатуры — аж 43%. В этом шаге тоже слышится украинское эхо: основным импортером бумаги (часто сделанной из нашей же макулатуры) в Россию является все та же Незалежная. Мало того, что это повышает цены внутри страны, так еще и обидно политически. Вот и хотят стимулировать отечественного производителя, который с 2007 по 2017 годы инвестировал в подготовку макулатуры на вывоз более 300 млрд рублей: давай-ка ты выбрось все свои бизнес-планы, под которые брал кредиты, залезай в новые долги и производи бумагу на внутренний рынок.

А производитель еле жив, потому что льгот у него нет, а бизнес малорентабелен. И по щелчку из правительства Дунай вспять не потечёт. Часть «макулатурщиков» просто разорится, а часть попробует гнать бумажные отходы в Белоруссию или Армению. Ведь на наших партнеров по Таможенному соглашению заградительные пошлины распространяться вряд ли будут. А оттуда макулатуру проще реэкспортировать на Украину.

Поскольку о людях в очередной раз не подумали, они напоминают о себе сами. По лекалам чеховского злоумышленника житель Нижнего Тагила сдал в металлолом индуктивный шунт, который снял прямо с локомотива. А в Юрге жажда наживы заставила местных люмпенов сложить несколько металлических гаражей и сдать их в переработку. Разве мы все не вздохнем, если им станет выгодно собирать и сдавать бумажный мусор?

№ 39 (581) от 5.10.2017 ["Аргументы Недели", автор — Денис Терентьев]