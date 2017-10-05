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Пензячка добивается денег от хозяина покусавшей ее ребенка собаки

5 октября в 15:59 184 просмотра
, чтобы взыскать компенсацию морального вреда.

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Жительница города Пензы обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию морального вреда.

По данным суда, когда ребенок находился во дворе своего дома, неподалеку ее сосед выгуливал собаку породы Ка де Бо без намордника на свободном поводке. Как сказала потерпевшая, мужчина разговаривал по телефону и не обращал внимания на питомца. Когда ребенок оказался рядом с собакой, она прыгнула на него и укусила в бедро.

«В травмпункте обработали рану, сделали прививку и в период карантина назначили пациенту шесть прививок примерно на месяц. Поскольку хозяин собаки отказался возместить причиненный ущерб, мать обратилась в суд и просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в сумме 30 000 рублей», — сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

По словам истицы, ребенок сильно испугался и до сих пор боится выходить на улицу. Ответчик же утверждает, что собака никого не кусала, находилась на поводке, не рычала и даже не лаяла.

Суд, исследовав доказательства и свидетельства потерпевшей стороны, признал хозяина собаки виновным и обязал выплатить компенсацию морального вреда — 20 000 рублей.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


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