В Перми появилась новая вертолетная площадка для санавиации

И.о. министра здравоохранения Пермского края Дмитрий Матвеев сообщил, что с новой вертолетной площадки можно доставлять пациентов до краевой больницы за 10 минут. Об этом пишет vetta.tv .

Впервые в Пермь вертолетом доставили тяжелобольного пациента на новую площадку для санитарной авиации. Больного транспортировали из села Елово вертолетом МИ-8, который развивает скорость до 240 км/ч. Самолет также оснащен необходимым современным медоборудованием.

Строительство новой площадки для медицинской авиации провели в рамках приоритетного проекта Пермского края о медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, сообщили ТК «ВЕТТА» в администрации Пермского края, говорится в сообщении.

Место площадки выбрали так, чтобы время транспортировки больных до краевой больницы составляло около 10 минут.