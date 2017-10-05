В Перми появилась новая вертолетная площадка для санавиации

Впервые в Пермь вертолетом доставили тяжелобольного пациента на новую площадку для санитарной авиации. Больного транспортировали из села Елово вертолетом МИ-8, который развивает скорость до 240 км/ч. Самолет также оснащен необходимым современным медоборудованием.
Строительство новой площадки для медицинской авиации провели в рамках приоритетного проекта Пермского края о медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных районах, сообщили ТК «ВЕТТА» в администрации Пермского края, говорится в сообщении.
Место площадки выбрали так, чтобы время транспортировки больных до краевой больницы составляло около 10 минут.