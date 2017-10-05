Губернатор вручил пензенским учителям почетные знаки и грамоты

Поздравляя представителей педагогической общественности и руководителей образовательных организаций региона со сцены киноконцертного зала «Пенза», губернатор Иван Белозерцев отметил огромное значение личности учителя в жизни каждого человека, с благодарностью вспомнил собственных педагогов.

«Дорогие учителя, подвижники в деле формирования человеческих душ! С особым волнением поздравляю сегодня вас — учителей, ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником! Выражаю вам искреннюю благодарность и глубокую признательность за нелегкий и ответственный труд, необходимый региону и Российской Федерации. И в вашем лице — моим школьным учителям — Антонине Федоровне Скуридиной, Ивану Яковлевичу Печерскому и многим другим педагогам, которые дали нам знания, воспитание и путевку в жизнь.

Президент Владимир Путин говорит о том, что «именно образованные, творческие, физически и духовно здоровые люди, а не природные ресурсы или ядерное оружие, будут главной силой России этого и последующих веков», — сказал он.

Глава региона сделал акцент на том, что сегодня педагоги выполняют важную задачу воспитания граждан, которые в будущем станут опорой страны. Это огромная честь и ответственность.

«Считаю, что нужно активнее развивать наставничество над молодыми со стороны мастеров педагогического труда. Пензенские учителя подают пример постоянного профессионального роста. Вы осваиваете современные методики и информационные технологии, используете в своей работе опыт самых передовых коллег Пензенской области, России и зарубежных стран. Наши учителя не раз становились победителями и призерами престижного всероссийского конкурса «Учитель года».

Благодаря вам школьники Пензенской области регулярно покоряют вершины всероссийских олимпиад, где демонстрируют высокий уровень знаний. Ежегодно наши ребята показывают хорошие результаты при сдаче ЕГЭ, а школы региона входят в топ-500 лучших в Российской Федерации», — дополнил он.

«За многолетний добросовестный труд, профессионализм, педагогическое мастерство и выдающиеся заслуги в сфере образования Иван Белозерцев вручил лучшим пензенским педагогам свидетельства «Почетный работник сферы общего образования», почетный знак губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской», а также почетные грамоты и благодарности главы субъекта РФ», — сообщает пресс-центр правительства региона.