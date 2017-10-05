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В Пензе транспортная прокуратура нашла сайты с продажей санкционки

5 октября в 16:24 182 просмотра
, где продаются запрещенные к реализации на территории России товары.

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Пензенская транспортная прокуратура приняла меры к запрету доступа к сайтам, где продаются запрещенные к реализации на территории России товары.

В ходе проверки интернет-сайтов прокуроры обнаружили ресурсы, на которых пользователям предлагали приобрести молочные и другие продукты питания из Финляндии и Эстонии.

«Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, образует состав административного правонарушения, предусмотренного Кодексом РФ», — сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Прокуроры обратились в Ленинский районный суд с иском, чтобы информацию на обнаруженных сайтах признали запрещенной.

Ситуация остается на контроле транспортной прокуратуры.


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