В Пензе транспортная прокуратура нашла сайты с продажей санкционки

Пензенская транспортная прокуратура приняла меры к запрету доступа к сайтам, где продаются запрещенные к реализации на территории России товары.

В ходе проверки интернет-сайтов прокуроры обнаружили ресурсы, на которых пользователям предлагали приобрести молочные и другие продукты питания из Финляндии и Эстонии.

«Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена, образует состав административного правонарушения, предусмотренного Кодексом РФ», — сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

Прокуроры обратились в Ленинский районный суд с иском, чтобы информацию на обнаруженных сайтах признали запрещенной.

Ситуация остается на контроле транспортной прокуратуры.