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В пензенский зоопарк из Саратова привезли около 20 животных (видео)

5 октября в 16:58 140 просмотров
, которых конфисковали из саратовского контактного зоопарка. Его руководителю предъявлено обвинение по уголовному делу после того, как летом 2017 года в зверинце произошел инцидент — в лапы к хищнику попал ребенок.

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В пензенский зоопарк на временное содержание доставили животных, которых конфисковали из саратовского контактного зоопарка. Его руководителю предъявлено обвинение по уголовному делу после того, как летом 2017 года в зверинце произошел инцидент — в лапы к хищнику попал ребенок.

С животными, которые содержатся в ветеринарном отсеке, директор пензенского зоопарка Андрей Воскресенский старается проводить каждую свободную минуту. Эти звери особенные, а точнее — конфискованные. Льва, гималайского медведя, канадского волка и леопарда привезли в город из саратовского контактного зоопарка. Его руководителю было предъявлено обвинение по уголовному делу о предоставлении услуг, не отвечающих безопасности потребителя.

Виновница незапланированного переезда — леопард по кличке Афина. Летом дикая кошка внезапно напала на ребенка, которую с ранами доставили в больницу. К счастью, полученные травмы оказались не смертельными. После инцидента контактный зоопарк в одном из торговых центров Саратова прекратил свою работу. Представители развлекательного учреждения в социальных сетях сообщают, что закрытие связано с техническими причинами и приносят свои извинения.

«Из саратовского контактного зоопарка приехали практически все животные, которые там содержались. Нам передал их следственный комитет. Хищники достаточно крупные, подросшие, поэтому, возможно, на экспозицию их в контактный зоопарк не ставили, в любом случае их распределяли. Средства на содержание этих животных в зоопарке есть, скорее всего, они останутся в Пензе», — рассказала пресс-секретарь пензенского зоопарка Карина Артамонова.

Всего в Пензу привезли около 20 животных. Вместе с крупными хищниками в зоопарке сейчас содержат мангустов, хорьков, морских свинок, шиншилл, кроликов, енотов, пеликана и лису, сообщает телеканал «Экспресс».


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