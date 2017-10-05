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С Привокзальной площади демонтировали торговый объект

5 октября в 17:09 134 просмотра

В Пензе на Привокзальной площади выявили самовольно установленный нестационарный торговый объект.

Торговлю осуществляли без правовых оснований более двух лет. Кроме того, в ходе рейда установили факт продажи в этом павильоне алкогольной продукции с нарушением законодательства.

«По факту самовольного занятия земельного участка администрация города обратилась с исковым заявлением в суд. Арбитражным судом Пензенской области 24 октября 2016 года вынесено решение об освобождении муниципального земельного участка путем демонтажа павильона. По данному факту 1 марта 2017 года возбуждено исполнительное производство», — сообщает пресс-служба администрации Пензы.

В результате 4 октября собственник сам демонтировал нестационарный торговый объект.

Работа администрации города Пензы в этом направлении будет продолжена, добавили в пресс-службе.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/s_privokzalnoy_ploshchadi_demontirovan_samovolno_ustanovlennyy_obekt/

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