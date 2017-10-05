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Ученые нашли свидетельства существования девятой планеты

5 октября в 17:16 114 просмотров

Ученые обнаружили пять свидетельств существования девятой планеты Солнечной системы.

Как сообщает Life со ссылкой на НАСА, исследователи, занимающиеся поисками «планеты икс», предполагают, что расположение остальных восьми планет и малых небесных тел гораздо сложнее объяснить при ее отсутствии, нежели при наличии.

«Есть сразу пять свидетельств того, что девятая планета Солнечной системы существует. Если представить, что ее нет, тогда вам придется объяснять эти пять особенностей Солнечной системы и решить многие другие проблемы», — сказал астроном из Калифорнийского технологического института в Пасадене Константин Батыгин.

Напомним, с начале января 2016 года он и его коллега Майкл Браун заявили, что смогли вычислить положение загадочной «планеты икс». Согласно исследованиям, она удалена от Солнца на 41 миллиард километров и весит в 10 раз больше Земли.


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