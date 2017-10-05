«Ростелеком» подвел итоги конкурса историй о домашнем телефоне в Пензе

В Пензе подвели итоги конкурса историй, связанных с домашним телефоном. Конкурс был посвящен 120-летию со дня подключения первых пензенских абонентов к центральной телефонной станции.

Инициаторами выступили оператор цифровых сервисов и услуг «Ростелеком» и редакция еженедельника «Молодой ленинец».

По итогам победителями признали Нину Удалову из Пензы с историей о домашнем телефоне, который помог ей выиграть конкурс на Первом канале, Наталью Чувашову со стихотворением о пользе сельской телефонной связи, а также Глеба Смиреннова, который рассказал, как функция автоматического определения номера позволила избавиться от назойливых звонков.

Авторам вручили дипломы, беспроводные телефоны и сертификаты на подписку «Молодого ленинца» в течение шести месяцев.

Поздравляя победителей, пресс-секретарь Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Макаров отметил, что за 120 лет своего существования домашний телефон не утратил своих позиций и по-прежнему остается средством комфортного общения между людьми.

«Стационарная телефонная связь стала основой для появления новых и востребованных информационных технологий. И сейчас домашний телефон продолжают подключать в пакете услуг вместе с интерактивным ТВ и интернетом. А с появлением мобильной связи от «Ростелекома» звонки с домашнего на мобильный стали самыми выгодными», — подчеркнул он.

Одна из победительниц Наталья Чвашова поделилась случаем из детства.

«Родом я из далекого села Ива Нижнеломовского района. В начале 80-х годов в наш дом провели телефон, он был нужен папе для работы, и к нам приходили звонить абсолютно все соседи. Для того времени в селе связь ценилась на вес золота. Я благодарна домашнему телефону, что он помогал моим односельчанам решать различные вопросы и общаться с близкими людьми. Спасибо «Ростелекому» и моему любимому еженедельнику «Молодой ленинец» за возможность принять участие в таком интересном конкурсе», — рассказала она.

Организаторы решили проводить конкурс каждый год, а также дополнить его несколькими номинациями.