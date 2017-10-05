Решение суда подтолкнуло сердобчанина устроиться на работу

По данным пресс-службы управления Федеральной службы судебных приставов по Пензенской области, мужчина не желал добровольно выплачивать долг. Имущества у него не было, устраиваться на работу он не хотел. Чтобы как-то подействовать на должника, судебный пристав составил на него административный протокол.

Решением мирового судьи мужчине вынесли наказание — 80 часов обязательных работ.

«Этого оказалось достаточным, чтобы трудоустроиться. Постановление об обращении взыскания на заработную плату направлено в бухгалтерию по месту работы», — отметили в пресс-службе.