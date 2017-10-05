В Бессоновском районе чиновника обвинили в получении взятки

В Пензенской области замглавы администрации Бессоновского сельсовета предстанет перед судом за взятку.

По данным следствия, 34-летний чиновник получил 50 000 рублей за совершение незаконных действий — внесение в табель учета отработанного времени заведомо ложных сведений об отработке одним из осужденных 260 часов обязательных работ.

Гражданину было назначено наказание за повторное управление транспортным средством в пьяном виде. В результате противоправных действий заместителя главы администрации он был незаконно освобожден от обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Уголовное дело в отношении муниципального чиновника направлено в суд.