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В Бессоновском районе чиновника обвинили в получении взятки

5 октября в 17:53 304 просмотра

В Пензенской области замглавы администрации Бессоновского сельсовета предстанет перед судом за взятку.

По данным следствия, 34-летний чиновник получил 50 000 рублей за совершение незаконных действий — внесение в табель учета отработанного времени заведомо ложных сведений об отработке одним из осужденных 260 часов обязательных работ.

Гражданину было назначено наказание за повторное управление транспортным средством в пьяном виде. В результате противоправных действий заместителя главы администрации он был незаконно освобожден от обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.

Уголовное дело в отношении муниципального чиновника направлено в суд.


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