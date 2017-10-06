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Литвинова опровергла слухи о браке с Земфирой

5 октября в 21:33 224 просмотра
, что она якобы сочеталась браком с певицей Земфирой.

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Актриса и режиссер Рената Литвинова опровергла слухи о том, что она якобы сочеталась браком с певицей Земфирой.

Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на ассистента артистки Александру. По словам представителя Ренаты Литвиновой, появившиеся слухи — не более, чем клевета. Позиция режиссера, добавила она, заключается в том, чтобы наказать людей, которые сочиняют и пишут такое.

«Рената очень расстроена, что подобные лживые статьи появляются в СМИ, у нее несовершеннолетняя дочь… Она будет искать способ наказать авторов за клевету», — цитирует слова Александры РИА Новости.

Напомним, ранее на «РЕН ТВ» появилась информация о том, что Земфира и Рената Литвинова якобы поженились в Швеции, где разрешены однополые браки.

Фотография: Скриншот: https://www.youtube.com/watch?v=VgjsCYNAWKA

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