В Пензенской области 578 женщинам провели ЭКО

В Пензенской области за девять месяцев 2017 года 578 женщин прошли процедуру ЭКО, из них 185 пациенток уже встали на учет по беременности.

«Всего в 2017 году в рамках Территориальной программы государственных гарантий запланировано провести 821 процедуру экстракорпорального оплодотворения. Выполненные 578 процедур составляют 70,4% от годового плана», — сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.

Начальник отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Пензенской области Марина Евстигнеева рассказала, что сегодня процедура ЭКО стала не только востребованной, но еще и доступной.

«Получить данную процедуру может любая женщина, конечно, по показаниям, причем в условиях наших клиник в Пензе», — сказала она.

Информацию по проведению ЭКО можно найти на сайте министерства здравоохранения Пензенской области.

«Пациентка сама выбирает специализированную клинику, которых в реестре по России насчитывается 183, и сама определяет месяц, в который планирует проведение ЭКО», — пояснила Марина Евстигнеева.

Жительницы региона остаются в Пензенской области, однако иногда выезжают в Москву, Самару, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

В минздраве региона проведение ЭКО строго учитывается.

«На основании проводимого учета мы знаем, когда ЭКО выполнено, когда наступила беременность, сколько случилось родов, благодаря ЭКО, и, конечно, сколько родилось детишек», — говорит начальник отдела.

После процедуры ЭКО за девять месяцев 2016 года родилось 149 детей, добавили в пресс-службе.