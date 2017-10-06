В Каменке директора МУПа оштрафовали за невыдачу спецодежды

В результате проверки установлено, что работникам МУП «Каменское ЖКХ» не выдали специализированную одежду и обувь.

«Четыре водителя, перевозившие бытовые отходы, машинист автогрейдера и три рабочих полигона не получали положенные жилеты, зимние костюмы и теплую обувь», — сообщает пресс-служба Пензенского областного суда.

Директора организации за данные нарушения оштрафовали на 20 тысяч рублей. Однако мужчина не согласился с наказанием и подал жалобы сначала в каменский, а затем в пензенский суды.

«Не оспаривая своей вины, руководитель МУПа просил суд снизить размер штрафа или освободить его от административной ответственности, так как всем работникам выдали средства индивидуальной защиты. Правонарушение было совершено впервые, по его мнению, оно является малозначительным», — добавили в пресс-службе.

Суды оставили жалобы без удовлетворения. Решение вступило в законную силу.