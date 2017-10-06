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Пензенец нарвался на мошенников при покупке страховки онлайн

6 октября в 10:43 254 просмотра
, когда после покупки через интернет не получил страховой полис.

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Житель города Пензы обратился с заявлением в полицию, когда после покупки через интернет не получил страховой полис.

По данным полицейских, 34-летний мужчина решил приобрести полис ОСАГО через интернет на одном из веб-сервисов, который был внешне похож на сайт известной страховой компании. Пензенец оформил электронную заявку и перечислил на банковскую карту 5283 рубля, однако полис так и не получил.

«Когда заявитель позвонил в страховую компанию, ему пояснили, что никакой договор с ним не заключался и деньги от него не поступали», — сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, полицейские устанавливают виновных в совершении преступления.


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