В Городе Спутнике прошло открытие чемпионата по тимбилдингу

В Городе Спутнике состоялось открытие чемпионата по тимбилдингу среди сборных школ Пензы и области «Спутник здоровья».

На набережной и Фонтанной площади юные спортсмены соревновались, играли, танцевали и просто радовались жизни.

«Семь команд сегодня принимали участие. Две лучших прошли в финал, который состоится 28 октября. Дети довольны, подарки розданы, все безумно счастливы. Очень хочется верить, что сегодняшнее начинание станет традиционным, потому что радости детей не было предела», — отметил арт-директор парка Города Спутника Игорь Лакодин.

В 17 часов на Фонтанной площади для жителей и гостей Спутника в рамках первенства детской лиги плавания «Поволжье» прошли концерт и праздничная дискотека.

«В очередной раз мы проводим турнир в замечательном Городе Спутнике. По окончании соревнований все наши дети пришли на набережную, где им будут раздавать мороженое и кашу, здесь разыграют кучу призов. Помимо всего этого, состоится замечательная дискотека для детей», — рассказал председатель правления детской лиги плавания Дмитрий Беляков.

«Завершили праздник файер-шоу и салют», — сообщает отдел рекламы холдинга «Термодом».