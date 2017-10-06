Председатель совета директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев выступил на агробизнесфоруме

По словам Наума Бабаева, в ближайшие несколько лет логистика будет являться одним из важнейших факторов, определяющих ситуацию на мясном рынке. Группа компаний «Дамате» следует современным тенденциям рынка и уделяет все большее внимание скорости доставки продукции на прилавки магазинов и ее качеству.

«Потребитель требует от нас максимального уровня сервиса. Он хочет получать не просто свежее охлажденное мясо, но и максимально удобное для дальнейшего приготовления: фиксированного веса, предварительно нарезанное, разделенное на порции», — отметил председатель совета директоров ГК «Дамате».

Наум Бабаев считает, что скорость является важнейшим преимуществом в условиях конкурентного рынка. Именно поэтому «Дамате» в начале 2018 года планирует открыть новый завод, на котором будет производиться 36 ассортиментных видов продукции, 80% из которых имеют фиксированный вес. Кроме того, скорость обработки заказа будет сокращена с 12 часов до 50 минут, все процессы будут максимально автоматизированы, за качеством будет следить искусственный интеллект.

В России из-за качества дорог средняя скорость машины составляет 50 км/час, поэтому время доставки продукции из Москвы в Пензу занимает около 12 часов, что практически сводит к нулю все усилия производителей по сокращению времени обработки заказа.

«Ритейл имеет современные логистические распределительные центры, позволяющие осуществлять быструю приемку и контролировать температурные режимы, производитель готов максимально быстро произвести качественный товар, открытым является вопрос пропускной способности дорог. Надеюсь, что это станет стратегической задачей на государственном уровне», — подчеркнул Наум Бабаев.