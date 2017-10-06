В Пензе каждый год планируют ремонтировать по одному мосту

В Пензе прошла рабочая встреча мэра города Виктора Кувайцева и генерального директора «ВолгаПроектСтройМост» Валерия Котова, в ходе которой обсудили ремонт мостовых сооружений областного центра.

Саратовская компания уже принимала участие в проектировании Бауманского моста и других объектов на территории Пензы. Руководитель организации выразил готовность на дальнейшее сотрудничество.

«Понимая назревшую необходимость, совместно с губернатором приняли решение последовательно, не дожидаясь аварийных ситуаций, заниматься ремонтом мостовых сооружений. Учитывая большой объем средств, а также ситуацию с пропускной способностью, планируем в год выводить в ремонт по одному объекту», — сообщил Виктор Кувайцев.

Мэр отметил, что в настоящее время завершаются работы на Свердловском мосту, на очереди — Бакунинский мост.

Стороны договорились о том, что ООО «ВолгаПроектСтройМост» выступит в качестве эксперта и поможет оценить качество сооружений. После этого определят последовательность ремонта мостов, сообщает пресс-служба горадминистрации.