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В Пензе каждый год планируют ремонтировать по одному мосту

6 октября в 11:48 198 просмотров
«ВолгаПроектСтройМост» Валерия Котова, в ходе которой обсудили ремонт мостовых сооружений областного центра.

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В Пензе прошла рабочая встреча мэра города Виктора Кувайцева и генерального директора «ВолгаПроектСтройМост» Валерия Котова, в ходе которой обсудили ремонт мостовых сооружений областного центра.

Саратовская компания уже принимала участие в проектировании Бауманского моста и других объектов на территории Пензы. Руководитель организации выразил готовность на дальнейшее сотрудничество.

«Понимая назревшую необходимость, совместно с губернатором приняли решение последовательно, не дожидаясь аварийных ситуаций, заниматься ремонтом мостовых сооружений. Учитывая большой объем средств, а также ситуацию с пропускной способностью, планируем в год выводить в ремонт по одному объекту», — сообщил Виктор Кувайцев.

Мэр отметил, что в настоящее время завершаются работы на Свердловском мосту, на очереди — Бакунинский мост.

Стороны договорились о том, что ООО «ВолгаПроектСтройМост» выступит в качестве эксперта и поможет оценить качество сооружений. После этого определят последовательность ремонта мостов, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_planiruem_kazhdyy_god_remontirovat_po_odnomu_mostu/

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