В Пензенской области отремонтировали более 80 км федеральных дорог

«Изношенное дорожное покрытие восстановили на участке с 540 по 547 км трассы М-5 «Урал» в Нижнеломовском районе, а также в Городищенском районе — с 662 по 678 км.

Два участка общей протяженностью 34 км привели в нормативное состояние на федеральной автомобильной дороге Р-158 «Нижний Новгород-Саратов» в Иссинском — с 320 по 330 км и Пензенском районах — с 416 по 440 км», — сообщает пресс-служба федерального казенного учреждения «Поволжуправтодор».

В Пензенском районе дорожники отремонтировали 11-километровый участок с 240 по 251 км трассы федерального значения Р-208 «Тамбов-Пенза».

На всех объектах восстановили дорожное полотно, пересечения и примыкания к трассе, укрепили обочины. На отрезке со 179 по 194 км в Белинском и Каменском районах обустроили защитный слой типа «Сларри-Сил». Эта технология помогает восстановить эксплуатационные параметры верхних слоев и устранить колейность.

Кроме того, сейчас продолжается капремонт пяти участков федеральных дорог региона. В 2017 году работы завершат около Пензы на трассах Р-208 (с 272 по 278 км) и М-5 «Урал» (с 617 по 626 км), добавили в пресс-службе.