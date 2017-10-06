В аварии в Малой Сердобе погиб 46-летний мужчина

На первом километре трассы «Малая Сердоба-Топлое» в Пензенской области произошло смертельное ДТП.

По данным отдела пропаганды регионального управления ГИБДД России, «ВАЗ-211200» улетел в кювет и опрокинулся.

Водителя автомобиля доставили в больницу, 46-летний пассажир скончался на месте. По факту аварии проводят проверку.