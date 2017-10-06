Вам будет интересно
Наши новости
В Бековском районе столкнулись две иномарки
В Бессоновском районе авто съехало в кювет, есть пострадавший
В Пензе еще одна фура застряла под «горбатым» мостом. ФОТО
На ул. Пионерской дорогу не поделили два «ВАЗа»
Под Нижним Ломовом легковушка столкнулась с грузовиком
На пересечении ул. Пушкина и Плеханова столкнулись два «ВАЗа»
В Каменском районе столкнулись иномарка и грузовик
В Белинском районе после аварии с фурой погиб мужчина
В Чаадаевке «ВАЗ» врезался в препятствие на дороге
В Нижнеломовском районе на трассе перевернулась «Ока»

В аварии в Малой Сердобе погиб 46-летний мужчина

6 октября в 12:41 130 просмотров
«Малая Сердоба-Топлое» в Пензенской области произошло смертельное ДТП.

" data-title="В аварии в Малой Сердобе погиб 46-летний мужчина — Пенза-пресс, рунет за день">

На первом километре трассы «Малая Сердоба-Топлое» в Пензенской области произошло смертельное ДТП.

По данным отдела пропаганды регионального управления ГИБДД России, «ВАЗ-211200» улетел в кювет и опрокинулся.

Водителя автомобиля доставили в больницу, 46-летний пассажир скончался на месте. По факту аварии проводят проверку.


Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics