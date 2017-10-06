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В Пензе устроили проверку злачных заведений

6 октября в 12:50 106 просмотров

В пензенской кальянной проверяющие обнаружили несовершеннолетних девушек.

Представители межведомственного рейда прошли по четырем заведениям на улице Калинина. В результате в кальянной при проверке документов выяснилось, что в одной из компаний находились девушки, которым нет 18 лет.

«Несовершеннолетние были доставлены в отдел полиции № 4 для установления законных представителей и проведения профилактической беседы», — сообщает пресс-служба горадминистрации.

В остальных заведениях нарушений не было обнаружено.

Как отмечает пресс-служба мэрии, подобные рейды проводятся с целью соблюдения требований общественного порядка, а также формирования здорового образа жизни у молодежи.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/kalyannuyu_poseshchayut_nesovershennoletnie/

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