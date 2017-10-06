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Белозерцев: Нужно заниматься реализацией швейной продукции в регионе

6 октября в 12:55 78 просмотров

6 октября губернатор Пензенской области Иван Белозерцев посетил школу села Николо-Барнуки в рамках рабочей поездки в Сосновоборский район.

Глава региона осмотрел класс технологии для девочек. Там установлены швейные машины трех типов, предназначенные для обучения школьниц навыкам шитья разного уровня, сообщает пресс-центр облправительства.

Иван Белозерцев поинтересовался, насколько такие уроки востребованы и активно ли применяются полученные умения после окончания школы. Педагог и директор рассказали, что в селе работает швейный цех, где трудоустроены многие выпускницы.

«Очень хорошо, когда девушка умеет шить с детства. Для многих это становится профессией, которая сегодня очень нужна. Ко мне обращаются руководители предприятий швейного кластера, сообщают о том, что кадровая проблема стоит очень остро. Чтобы решить ее, мы на уровне правительства приняли решение о введении мер стимулирующего характера с тем, чтобы молодежь приходила в отрасль.

Швейная отрасль развивается, ей нужен приток специалистов, поэтому мы поддерживаем школы и приобретаем для занятий хорошие швейные машины», — отметил Иван Белозерцев.

Он порекомендовал руководству школы активнее заниматься продвижением швейной продукции, изготавливаемой ученицами.

«У этой продукции — невысокая цена при хорошем качестве. Она будет интересна многим бюджетным учреждениям — детским садам, больницам. Реализацией нужно заниматься, это дополнительные деньги», — подчеркнул губернатор.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/2017/10/6/12325234

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