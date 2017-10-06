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«Ростелеком» поможет дистанционно наблюдать за помещением

6 октября в 16:05 184 просмотра
«Ростелеком» представляет новую услугу «Видеонаблюдение». Она поможет дистанционно контролировать происходящее в помещении. Услуга является готовым решением под ключ, использование которого доступно любому.

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«Ростелеком» представляет новую услугу «Видеонаблюдение». Она поможет дистанционно контролировать происходящее в помещении. Услуга является готовым решением под ключ, использование которого доступно любому.

«Видеонаблюдение» от «Ростелекома» — это коробочное ОТТ-решение*, следовательно, услуга может работать на интернет-сети любого провайдера, включая Wi-Fi и мобильные сети.

Решение включает:

— цифровую видеокамеру со встроенным микрофоном и широким углом обзора; камеру просто установить самостоятельно;

— облачную платформу обработки видео — возможность хранить в архиве видеозаписи в течение семи дней;

— сайт и бесплатное мобильное приложение, с помощью которых за квартирой, дачей или любым другим объектом можно наблюдать в режиме онлайн из любой точки, где есть интернет.

«Быть в курсе всего, что происходит дома, поможет услуга «Видеонаблюдение». От зорких глаз видеокамер ничто не утаится. Они не упустят ни одной шалости ваших детей и покажут, что делают те в ваше отсутствие. С этим сервисом под присмотром могут оказаться не только дети, но и няни, репетиторы, бабушки и дедушки. Если вы затеяли ремонт, то лучшего контролера за ходом работ не найти.

Видеонаблюдение легко превратить в творческий процесс — не только наблюдать за своими питомцами, но и снимать об этом ролики и выкладывать их в интернет. Следить за происходящим можно в онлайн-режиме или пересмотреть записи из архива. Главное — быть уверенным, что в доме все в порядке», — отметил заместитель директора МРФ «Волга» ПАО «Ростелеком» — директор по работе с массовым сегментом Антон Назаровский.

Акция «Видео за 300 рублей» продлится до 31 декабря.

Действующие и новые абоненты услуги «Домашний интернет» могут получить камеру в рассрочку и пользоваться семидневным хранением записей всего за 300 рублей в месяц (со сроком действия договора не менее 24 месяцев).

Также есть возможность приобрести камеру, совершив единоразовую оплату — 4990 рублей. В этом случае в первый год услуга будет доступна без дополнительной ежемесячной платы. Коробочный продукт «Видеонаблюдение» можно заказать на сайте rt.ru или приобрести в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

Ознакомиться с полной информацией можно на сайте rt.ru, по бесплатному номеру 8−800−100−0-800, а также в центрах продаж и обслуживания «Ростелекома».

* - 1OTT (Over the Top) — метод предоставления услуг через сеть интернет: в данном случае видеотрансляция с камеры. осуществляется по сети передачи данных любого провайдера.

Фотография: Фото предоставлено пресс-службой Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

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