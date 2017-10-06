Губернатор выслушал проблемы пятерых жителей Сосновоборска

Местный житель Виктор Симков рассказал о проблемах райцентра. В частности, нарекания вызывают состояние дорог и тротуаров, а также уличное освещение.

«Мы — поселок городского типа, по статусу приравнены к городу, а освещение включают на несколько часов», — пожаловался он.

«Задайте этот вопрос депутатам собрания представителей. Им необходимо при рассмотрении бюджета закладывать на эти цели денежные средства. Я давал поручение наладить уличное освещение в районах области. Работа в данном направлении ведется, но этого пока недостаточно, надо действовать активнее.

Нужно решать проблемные вопросы, заниматься благоустройством населенных пунктов — строить дороги и тротуары, устанавливать новые светоточки. В этом году впервые в Пензенском регионе действует программа восстановления уличного освещения, но не везде муниципалитеты ею занимаются. Нужно наводить порядок», — призвал губернатор.

Иван Белозерцев подчеркнул: для пополнения муниципальных бюджетов главы администраций должны активно способствовать развитию бизнеса и созданию новых рабочих мест.

На прием губернатора пришли и местные бизнесмены, они попросили поддержать развитие организованного производства. Виктор Кротов занимается изготовлением индивидуальных жилых домов из оцилиндрованного бруса. Он отметил, что его продукция была бы востребована у переезжающих в село семей, которые могли бы получать дома в рассрочку при условии трудоустройства на местные предприятия аграрного комплекса.

«У нас есть программы поддержки молодых специалистов и молодых семей, но они разработаны под конкретных людей, а на производство и установку такого дома уйдет два года. Хотелось бы, чтобы на региональном уровне была принята программа, чтобы представители бизнеса могли войти в нее на условиях софинансирования», — предложил он.

«Действительно, работающие в нашем регионе государственные программы направлены на поддержку конкретных людей, и ничего нового мы здесь не придумаем. Но ведь в Сосновоборском районе живет много людей, стоящих в очереди на обеспечение типовым жильем, — ветераны, инвалиды, дети-сироты. Разработайте проект под требования этих программ — и можно строить дома заранее и предлагать их муниципалитету», — ответил глава региона.

Владислав Кочетков пришел на прием с коллегой по бизнесу. Деревообработкой предприниматель занимается с 1996 года, в сезон число работников на предприятии доходит до 40 человек. Однако с 2018 года партнерам отказывают в аренде участка, где они ведут производство.

«Я разберусь в вопросе и постараюсь вам помочь. Но когда вы берете в аренду участок леса, в договоре четко прописывают требования к вашей работе, которые нужно неукоснительно соблюдать. У вас же за время вашей деятельности зафиксировано около 20 нарушений. Работать надо так, как положено по закону», — сказал Иван Белозерцев.

Всего на прием к губернатору пришли пять сосновоборцев, сообщает пресс-центр облправительства.