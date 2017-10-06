Вам будет интересно
Наши новости
В Пензе оцепили район «горбатого» моста — очевидцы
Под Пензой на трассе насмерть сбили велосипедиста
Под Каменкой лобовое столкновение с фурой унесло жизни четверых — очевидцы
В Пензе авто промчалось через «зебру», нарушая ПДД
Пензенцы сообщили о крупном пожаре. ФОТО
Пензенец чудом избежал столкновения с внедорожником
В Арбеково автоледи въехала в столб — очевидцы
В Сети появились фото жуткой аварии на ул. Калинина
Пензенец выложил видео с медведем на мотоцикле
В Сети появилось видео аварии на пр. Строителей в Пензе

В Пензе на ул. Калинина образовалась пробка из-за ДТП

6 октября в 14:50 380 просмотров
«Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте» сообщил об аварии на улице Калинина.

" data-title="В Пензе на ул. Калинина образовалась пробка из-за ДТП — Пенза-пресс, рунет за день">

Подписчик группы «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте» сообщил об аварии на улице Калинина.

Авария случилась напротив областной наркологической больницы днем 6 октября. По словам мужчины, иномарка выезжала с прилегающей территории и столкнулась с еще одним автомобилем. На фото, которое прислал пользователь, виден только один участник ДТП — черный внедорожник, который стоит поперек дороги и занимает одну полосу движения.

«Пробка была, «Мерс» поперек полосы стоял, все перегородил. Там еще одно авто было, возможно, «Фольксваген», не успела разглядеть», — рассказала подписчица группы Виктория.

Официальной информации о случившемся нет.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penzakarl

Социальные комментарии Cackle
Реклама на портале
8 (8412) 25-80-60

Новости Mediametrics