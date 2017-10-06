В Пензе на ул. Калинина образовалась пробка из-за ДТП

Подписчик группы « Это Пенза, Карл! » социальной сети «ВКонтакте» сообщил об аварии на улице Калинина.

Авария случилась напротив областной наркологической больницы днем 6 октября. По словам мужчины, иномарка выезжала с прилегающей территории и столкнулась с еще одним автомобилем. На фото, которое прислал пользователь, виден только один участник ДТП — черный внедорожник, который стоит поперек дороги и занимает одну полосу движения.

«Пробка была, «Мерс» поперек полосы стоял, все перегородил. Там еще одно авто было, возможно, «Фольксваген», не успела разглядеть», — рассказала подписчица группы Виктория.

Официальной информации о случившемся нет.